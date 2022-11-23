الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022

يواصل العديد من المواطنين الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز حيث يكثر البحث خلال الأيام الماضية، عن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، وفى هذا السياق ترصد “الدستور” كل المعلومات عن الاستعلام حول تأشيرة السعودية برقم الجواز وكل ما يجب أن يعرفه المواطنين عن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.

فى البداية أتاحت وزارة الخارجية السعودية رابط للحصول على التاشيرة من خلال الرابط التالى وهى عبر منصة التاشيرات https://visa.mofa.gov.sa/

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن تفاصيل وخطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كل شيء عن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من حيث الخطوات والشروط.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

1- بمجرد دخولك عبر منصة انجاز تجد أقصى يسار الموقع أيقونة الاستعلام.

2- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

3- اختيار نوع الاستعلام «طلب دعوة، رقم دعوة صادر، تأشيرة».

4- إدخال رقم الطلب.

5- إدخال رقم جواز السفر.

6- إدخال الرمز الموجود في الصورة للتأكد من أنّك لست روبوت.

7- الضغط على استعلام، لتظهر نتيجة البحث.

ماهى شروط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز؟

الشرط الأول: أن يكون جواز سفر صالح لمدة 6 شهور على الأقل قبل دخول أراضي المملكة.

الشرط الثاني: تقديم صور لجميع أوراق جواز السفر للحصول على التأشيرات والأختام والزيارات السابقة للدول الأخري.

الشرط الثالث: أن يكون بجواز سفر المتقدم صفحتين خاليتين على الأقل.

الشرط الرابع وفقا للمعلن: تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء واضحة للمتقدم.