الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

راكب يهرب سجائر إلكترونية وأكياس مخدرة بمطار القاهرة

جريدة الدستور
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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب سجائر إلكترونية وأكياس بها مواد مخدرة.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو،  تم ضبط 14 خزانا زجاجيا بداخلها مادة THC المخدرة و3 سجائر إلكترونية تحتوي على نفس المادة المخدرة و6 أكياس حلويات بهم نفس المخدر و كيس بداخله "ماشروم" معجون بالمخدر و5 أكياس بداخلهم كبسولات مخدرة بعدد 203 كبسولات وزجاجة بداخلها زيت القنب المخدر.
وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 248 ضد الراكب الثانى، العرض على النيابة للتحقيق.

مطار القاهرة راكب سجائر الكترونية مواد مخدرة الإجراءات الجمركية

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