الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختناق فتاة إثر حريق منزلها بالشرقية

جريدة الدستور
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أُصيبت فتاة بحالة اختناق، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق شب بمنزلها بشارع الغشام بمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

بداية الواقعة بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة في عقار ناحية الغشام بمدينة الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتبيّن أنه نشب بشقة بالطابق الرابع بعقار مكون من 11 طابقًا.

أسفر الحريق عن إصابة "أمانى.ح" 25 عامًا مقيم القومية باختناق وتم نقلها إلى مستشفى العبور، وتحرير محضر بالواقعة.

فتاة شارع الغشام حريق محافظة الشرقية مركز الزقازيق

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