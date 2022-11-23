طالب يمزق جسد زميله بسلاح أبيض فى الغربية.. والسبب صادم

مزق طالب زميله بسلاح أبيض، اليوم الأربعاء، أمام مقر أحد الدروس الخصوصية، بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتباشر النيابة التحقيق.



كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بتحرير والد الطالب "ز. ط"، 17 سنة، محضرا يتهم زميله بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، أمام أحد مراكز الدروس الخصوصية، وأحدث به إصابات وجروحا قطعية، بسبب "الهزار" ووجود خلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق.