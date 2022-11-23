الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مصابين فى انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

جريدة الدستور
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أصيب 10 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق الإسماعيلية الصحراوي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم بطريق"مصر- الإسماعيلية" وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بسحجات وكدمات، وذلك نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

أشخاص مدينة العاشر من رمضان طريق الإسماعيلية الصحراوى ميكروباص

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