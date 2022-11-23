كيت ميدلتون تتألق بالألماس خلال مأدبة تشارلز الأولى (صور)

ارتدت أميرة ويلز كيت ميدلتون، والملكة كونسورت، مجوهرات مؤثرة في حفل قصر باكنجهام مساء أمس.

ووفقًا لموقع "مترو"استضاف الملك تشارلز أول مأدبة رسمية له بصفته ملكًا بحضور أكثر من 160 ضيفًا مرموقًا، حيث كانت زيارة لرئيس جنوب إفريقيا.

ونوه الملك تشارلز بإشادة مؤثرة لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث وعلاقاتها مع جنوب إفريقيا الليلة، قائلاً إنه معجب "بشعبها وحيويتها وجمالها الطبيعي وتنوعها".

استقبلت كيت الضيوف وهي ترتدي فستان سهرة أبيض طويل القامة من Jenny Packham مع تفاصيل لامعة على الكتفين، بالإضافة إلى تاجها، عقد Lover's Knot.

غالبًا ما كانت الأميرة ديانا، أميرة ويلز، ترتدي غطاء الرأس المرصع بالألماس واللؤلؤ وصُنع عام 1914.

كانت كيت ترتدي أيضًا أقراطًا تخص الأميرة ديانا، بالإضافة إلى سوار من اللؤلؤ للملكة الراحلة.

في هذه الأثناء، اختارت كاميلا تاج الملكة المرصع بالألماس والياقوت الذي فاتته كثيرًا.

كانت مجموعة الياقوت، التي تُعرف أحيانًا باسم King George VI Victorian Sapphire Suite ، ذات أهمية عاطفية كبيرة للملكة الراحلة.

كانت كاميلا ترتدي فستان سهرة من الدانتيل الأزرق الملكي من قبل بروس أولدفيلد، وشاح جارتر، وربطة عنق الملكة فيكتوريا وأمر عائلة الملكة الراحل، كما أنها كانت ترتدي قلادة كانت تخص الملكة إليزابيث الثانية.

كانت المجوهرات هدية من والد الملك الراحل المحبوب، جورج السادس، لحضور حفل زفافها على دوق إدنبرة في عام 1947.

في أول مأدبة رسمية له الليلة، تحدث تشارلز عن العلاقة الماضية المضطربة أحيانًا بين المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والتي "تثير حزنًا عميقًا".

وقال أيضًا: "يجب أن نعترف بالأخطاء التي شكلت ماضينا إذا أردنا إطلاق العنان لقوة مستقبلنا المشترك".

كان النجم الصارم يوهانس راديبي، الأصل من جنوب إفريقيا من بين 163 ضيفًا في حفل العشاء الذي يرتدي ربطة عنق بيضاء وانضم إلى المذيع زينب بدوي والمصممة الداخلية كيلي هوبين، وسباح التحمل لويس بو.

كما حضرت شخصيات وطنية بارزة من رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى اللورد هاين، السكرتير السابق لأيرلندا الشمالية والناشط المناهض للفصل العنصري، وأندرو بيلي - محافظ بنك إنجلترا.