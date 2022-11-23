أمطار رعدية واضطراب الملاحة.. تفاصيل طقس الخميس

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد بداية من غدٍ الخميس لانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن يشهد الطقس غدًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى علم فترات متقطعة.



كما تتعرض البلاد غدًا الخميس لنشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 40-50 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.



ويشهد اليوم الأربعاء طقسًا معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا على كل الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحًا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وحلايب وشلاتين ومرسى علم.

درجات الحرارة اليوم



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء :

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة

الإسكندرية العظمى 24

الصغرى 16 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.