الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفى توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر

فرص عمل
فرص عمل
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تداولت بعض المواقع الإلكترونية إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، إلى أنه التواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة للإعلانات المتداولة المنسوبة للوزارة، والتي تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر.

وأكدت القوى العاملة أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق، مشددة على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: "manpower.gov.eg"، أو الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك"، عبر الرابط التالي:https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج بديوان عام الوزارة.

وحذرت المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإعلانات الوهمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (manpower.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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لوزارة القوى العاملة فرص عمل خارج مصر شائعة وسائل الاعلام

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