الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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سياسي

طه الناظر: توجيهات الرئيس بفتح فروع جديدة للشهر العقاري تتكامل مع «حياة كريمة»

النائب طه الناظر
النائب طه الناظر
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أشاد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.

وقال "الناظر" في بيان له إن توجيهات الرئيس بفتح فروع جديد للشهر العقاري، تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها، والذي يُعد ضمن أولويات الدولة المصرية، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، التي تحقق التيسير على المواطنين، وحفظ حقوقهم وتعاملاتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  بتطوير آليات العمل بمصلحة الشهر العقاري، ورقمنة جميع مكاتب التوثيق ومختلف الوثائق التي تصدر عنها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تطوير مصالح الشهر العقاري، ومضاعفة فروع وسيارات التوثيق بالمحافظات، يأتي تكاملاً مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وفقاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، والتي شهدت توفير كافة الخدمات للمواطنين.

وأوضح النائب أن التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي، يسهل الخدمات بشكل أكبر على المواطنين، ويدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وهي خطوات جيدة اتخذتها وزارة العدل.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر عدة قرارات وزارية بفتح وتشغيل 15 فرعًا للتوثيق داخل فروع شركتي اتصالات مصر وأورانج فى 11 محافظة وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، الأقصر، الإسكندرية، السويس، بورسعيد، البحيرة، الغربية، البحر الأحمر).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة افتتاح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرًا على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.
 

النائب طه الناظر توجيهات الرئيس بفتح فروع للشهر العقاري مبادرة حياة كريمة المستشار عمر مروان وزيرالعدل لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر للتحول الرقمي مصلحة الشهر العقاري

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