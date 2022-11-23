افتتاح فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي ومكتبتي الطفل والنشء بإدارة خدمات المكتبات المتخصصة بقطاع المكتبات وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤسسة كير مصر وجمعية كاريتاس مصر، افتتاح فعاليات الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "مع بعض نحميها" وذلك يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالمسرح الصغير بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

ويتضمن برنامج هذه الفعاليات حلقات نقاشية وعروض مسرحية وعرض مواد فيلمية مصورة، ويشارك فيه نخبة من المتحدثين والخبراء في مجالات دعم المرأة لعرض موضوعات وقضايا هامة ومناقشتها مع الجمهور.



والجدير بالذكر أن هذا الحدث يأتي في إطار فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة وانطلاقا من الرسالة الفكرية التي ترنو مكتبة الإسكندرية إلى تحقيقها في ميادين مجتمعية شتى وحرصا على تحسين أوضاع المرأة ورفع الوعي العام في هذا الشأن، وإيماناً بأن وضع المرأة في أي مجتمع إنما يمثل محصلة تفاعل بين العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتشابك بطريقة مركبة؛ وأن استقرار الدول وتقدمها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة المرأة في المجال العام كفاعل وشريك أساسي من أجل بناء مستقبل جديد.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء احتفالية الطفولة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية وجمعية كاريتاس - مصر، وذلك يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة صباحاً، بقاعة المعارض وقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية.

تتناول الاحتفالية هذا العام حق الطفل في الحياة في بيئة صحية آمنة والتعرف من خلال الورش المقدمة على موضوع تغير المناخ وأثاره على البيئة، وكيفية طرح أفكار مبتكرة لمواجهة التغيرات التي تحدث لكوكب الأرض تحت عنوان (المدينة السعيدة الخضراء). ويشارك في الاحتفالية أطفال من المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية والخاصة بالإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال اللاجئين؛ وذلك لمحاولة دمجهم مع الأطفال المصريين وتدعيم تقبل الآخر ونبذ التنمر.

وتتضمن أيضًا العديد من ورش العمل التفاعلية مع الأطفال لرفع وعي الأطفال والنشء بأهمية الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة والعمل على تثقيفهم بطريقة مبتكرة وممتعة، وسوف تقام الورش التفاعلية بقاعة المعارض الغربية بمكتبة الإسكندرية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، بالإضافة إلى جولة داخلية بمكتبة الإسكندرية.

وتلك الاحتفالية تأتي في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، وإيمانًا منها أيضًا بضرورة تعريف الأطفال بحقوقهم حسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الأمم المتحدة.