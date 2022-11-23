اتحاد العمال يفتتح الدورة التثقيفية الثانية بالمركز الثقافي التعاوني

افتتح هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، الدورة التثقيفية الثانية للجان النقابية للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية على مستوى الجمهورية والمقامة بالمركز الثقافي التعاونى بالمهندسين بالجيزة في الفترة من 19 حتى 29 نوفمبر الحالي.

بدأ هشام المهيري، كلمته بالترحيب بالزملاء أعضاء اللجان النقابية، مؤكدا على أن تنظيم النقابه العامه للخدمات الأداريه لهذه الدورات التثقيفية مع القواعد العمالية تنفيذا لخطة واستراتيجية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتواصل مع اللجان النقابية لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم والاستماع الى مشاكلهم والعمل على حلها.

وأوضح أن دور اللجان النقابية العمالية الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والتواصل معهم داخل مواقع العمل والتأكيد على حقوق العامل التأمينية والصحية والسلامة والصحة المهنية، مؤكدا أن النقابة العامة تستمر في تنظيم فاعليات الدورات التثقيفية للجان النقابية لشرح قانون العمل الجديد وقانون التأمينات ووضع رؤية العمال في الجمهورية الجديدة وقد بعث هشام المهيرى نائب رئيس أتحاد عمال مصر ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن عمال مصر تهنئ فخامته على نجاح الدولة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ وقدرة مصر وشبابها على التعامل مع الدول المضيفة بكل لغات العالم.

وكان قد قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن مصر أم الدنيا أبهرت العالم بالتنظيم والتنسيق لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، واختيار المجتمع الدولي لمصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ cop27 يعد اعترافًا دوليًا وتقديرًا عالميًا لدور مصر النشط والفعال على المستوى الدولي في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأضاف هشام المهيري أن استضافة مصر هذا الحدث العالمي الذي يشارك فيه أكثر من 100 رئيس دولة ورئيس حكومة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى شخصيات دولية رفيعة المستوى، جاء ذلك تعبيرًا للتقدير والثقة الكبيرة في الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في التنظيم الجيد وقدرة مصر على قيادة جهود الاجتماع الدولي لرئاسة قمة المناخ.

جانب من الدورة التثقيفية