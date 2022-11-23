جدول عروض الأفلام الفائزة في مهرجان القاهرة السينمائي 2022

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إعادة عرض الأفلام الفائزة في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة اليوم بدار الأوبرا المصرية مجانًا للجمهور، وجاء جدول عروض الأفلام كالتالي:

يتم عرض فيلم (خبز وملح) في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية وفاز الفيلم البولندي "خبز وملح"، بجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج بولندا.

فيما يتم عرض فيلم (أرض الوهم) في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا على مسرح الهناجر، حيث أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فوز كارلوس شاهين مخرج فيلم "أرض الوهم" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وعرض الفيلم لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو من إنتاج فرنسا ولبنان.

ويتم عرض فيلم “ رجل ما ” على مسرح الهناجر فى تمام الساعة 7 ونصف مساءً وحصد الكاتب كوسوكي موكاي جائزة نجيب محفوظ، لأفضل سيناريو عن فيلم "رجل ما"، والفيلم من إخراج كي إيشيكاوا، وعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج اليابان.

فيما يتم عرض فيلم" بامفير" في تمام الساعة العاشرة مساء وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية عن حصول المخرج دميترو سوكوليتكي سوبتشوك، عن جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، عن فيلمه "بامفير"، والفيلم عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وإنتاج أوكرانيا، فرنسا، بولندا، تشيلي، لوكسمبورج.

أما على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية فيتم عرض فيلم “السد” في تمام الساعة الرابعة عصرا وفيلم "السد" من إخراج علي شري، وعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن إنتاج فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا، أما "علَم" فهو من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر.

فيما يتم عرض فيلم “الحب بحسب دالفا” على المسرح الصغير فى تمام الساعة السادسة إلا الربع مساء ومنحت لجنة التحكيم إيمانويل نيكو، مخرجة فيلم "الحب بحسب دالفا"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، جائزة الهرم الفضي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مخرجة)، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا لعام 2022.

ويعرض فيلم “19 ب” للنجم سيد رجب فى تمام الساعة الثامنة الا ربع على المسرح الصغير حيث أعلنت لجنة جائزة الفبريسي عن فوز الفيلم بجائزتها، وتتكون لجنة التحكيم من الناقدة التونسية هندة حوالة، والناقد المصري محمد عاطف، والناقدة الإيطالية ريتا دي سانتو كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة جائزة أفضل فيلم عربي عن منح فيلم "19 ب"، وقيمتها 10 آلاف دولار، والفيلم عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إخراج أحمد عبد الله، إنتاج مصر.

بينما يعرض فيلم علم فى تمام الساعة العاشرة الا ربع على المسرح الصغير بدار الأوبرا

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال حفل ختام دورته الـ44، عن فوز فيلم "علَم" بجائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)، وقيمتها 15 ألف دولار.