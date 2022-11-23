الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقعات بسقوط أمطار على 5 مدن اليوم الأربعاء

صورة ارشيفة
صورة ارشيفة
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا خريفيا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إلى أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وحلايب وشلاتين ومرسى علم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 17
العاصمة الادارية 25 16
6 اكتوبر 24 16
بنها 24 16
دمنهور 24 16
كفر الشيخ 25 17
المنصورة 25 17
دمياط 24 15
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 26 16
السويس 25 16
الزقازيق 26 17
شبين الكوم 25 17
طنطا 24 16
شلاتين 29 23
الاسكندرية 24 16
العلمين الجديدة 25 15
وادى النطرون 26 16
مطروح 24 14
السلوم 23 13
سيوة 24 11
العريش 24 17
رفح 25 16
الطور 27 16
كاترين 20 08
رأس سدر 26 18
نخل 24 11
طابا 25 15
نويبع 27 14
حلايب 26 21
شرم الشيخ 29 21
الغردقة 28 20
مرسى علم 28 20
الفيوم 27 14
بني سويف 26 14
المنيا 27 14
أسيوط 27 13
سوهاج 29 14
قنا 30 18
الأقصر 31 18
أسوان 32 19
الوادى الجديد 31 15
أبوسمبل 31 18
أبو رماد 27 21
رأس حدربة 26 20

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