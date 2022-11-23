فيوتشر فى مهمة سهلة أمام أسوان بالأسبوع الرابع للدورى الممتاز

يحل أسوان ضيفا على فريق فيوتشر في الخامسة مساء اليوم باستاد السلام في الأسبوع الرابع للدوري الممتاز .

فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر يحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط من الفوز على حرس الحدود والتعادل مع المقاولون وله مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي من الأسبوع الثالث وسجل الفريق هدفين ولم تهتز شباكه ويسعى للفوز والوصول للنقطة السابعة .

ويركز فيوتشر بعد تأهله لدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية حاليا في بطولة الدوري واستعد الفريق بقوة لمباراة اليوم وطالب علي ماهر لاعبيه بعدم الاستهانة بالفريق الأسواني وركز خلال التدريبات على تكثيف الهجوم من بداية المباراة لتسجيل هدف مبكر يكون سببا في إحباط لاعبي أسوان ويملك على ماهر أوراقا هجومية رابحة تتمثل في مصطفى البدري وعبد الكبير الوادي وأيمن الصفاقسي وناصر ماهر ومحمد رضا وأحمد عاطف ومروان محسن وعمر السعيد إضافة لانطلاقات ظهيرى الجانبين عمر كمال عبد الواحد وجوزيف جوناثان .

في المقابل يحتل أسوان المركز الأخير بدون نقاط بعد هزيمته في مبارياته الثلاث أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة بنتيجة واحدة 1- صفر وهو الفريق الوحيد مع حرس الحدود الذي لم يسجل أى هدف .

المباراة هى الثانية للفريق الأسواني مع مدربه أيمن الرمادي الذي تولى المسئولية خلفا لربيع ياسين وكانت المباراة الأولى أمام غزل المحلة في كأس الرابطة وخسر أسوان بركلات الترجيح ويسعى الرمادي لقيادة فريقه للعودة بنتيجة إيجابية بعد أن قام خلال التدريبات بتطوير الأداء الهجومي للفريق للتغلب على حالة العقم التهديفي رغم وجود ماليك إيفونا وديلسون كاموني وأحمد بلحاج ومحمد حمدي زكي وعماد فتحي .

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده أسامه عبد اللطيف وأحمد الفار ومعهم محمود وفا حكما رابعا ومصطفى الشهدى حكم فيديو و أحمد بكر مساعد حكم فيديو.