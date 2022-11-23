مريدو الحسين يفترشون ساحته فى الليلة الختامية (صور)

افترش زائرو سيدنا الحسين في الليلة الختامية للمولد ساحة المسجد، وقاموا بتوزيع الأطعمة بينهم في أجواء احتفالية تملئها الروحانيات والفرحة بين الحاضرين وذلك في حب سيدنا الحسين، حيث قطع العديد من الزائرين مسافات طويلة من مختلف محافظات الجمهورية لحضور الاحتفالات، وكان من أبرز الاحتفالات حلقات الذكر والمديح والإنشاد الديني وشارك جميع الفئات العمرية في تلك الاحتفالات التي ينتظرونها من كل عام.

وزين عدد من الزوار مقام الإمام الحسين بن علي - رضي الله عنه - الكائن في مسجده بمنطقة الحسين، مستعينين بـ البلالين والزهور وشرائط الزينة.

الزائرين يفترشون ساحة الحسين

وحرص بعض الوافدين على توزيع الطعام والنفحات علي الأهالي الذين أتوا من مختلف المحافظات لحضور الليلة الكبيرة لمولد سيدنا الإمام الحسين.



يحتفل مساء اليوم الطرق الصوفية بالليلة الختامية لمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، وهو الاحتفال الذي اعتاد المصريون على إقامته في الثلاثاء الأخير من شهر ربيع الآخر، احتفالا بذكرى استقرار الحسين في مصر.

الزائرين يفترشون ساحة الحسين

وعلى مدار أكثر من أسبوع شهدت منطقة مسجد الإمام الحسين توافد الآلاف من المصريين من محبي آل البيت إحياءا لتلك الذكرى، وأقيمت الساحات في محيط المسجد لاستقبال المريدين وسط حالة من البهجة.

وتشارك نحو 30 طريقة صوفية في فعاليات الليلة الختامية مساء اليوم، من بينهم الطريقة الجازولية والطريقة الهاشمية والطريقة الضيفية الخلوتية والطريقة الصديقية والطريقة الإدريسية والطريقة السعدية والطريقة الميرغنية والطريقة التسقيانية والطريقة الأحمدية.

الزائرين يفترشون ساحة الحسين

ويعد مولد الحسين من الاحتفالات التي ينتظرها آلاف الأشخاص ويحتشد إلى مسجد الإمام الحسين في منطقة الجمالية في محافظة القاهرة ويعد الاحتفال بمولد الحسين بسبب قدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر واستقراره في مسجد الحسين بالقاهرة.