الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تألق العرب وجيرو التاريخي.. أبرز ملامح اليوم الثالث من منافسات كأس العالم

منتخب السعودية
منتخب السعودية
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أسدل الستار منذ قليل على اليوم الثالث من منافسات كأس العالم 2022 بقطر، بمواجهة فرنسا وأستراليا ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وشهدت مباريات اليوم الثالث من المونديال، تألق واضح للمنتخبات العربية حيث لعب اليوم السعودية وتونس في انتظار المغرب غدًا.

وافتتحت مباريات اليوم بفوز تاريخي للمنتخب السعودي على نظيره منتخب الأرجنتين في بهدفين لهدف بعدما قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

ودخل المنتخب السعودي التاريخ بفوزه على رفاق ليونيل ميسي وبات منتخب آسيوي يهز شباك الأرجنتين بأكثر من هدف في تاريخ كأس العالم.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل في الدقيقة العاشرة بهدف سجله ليونيل ميسي من ضربة جزاء ثم حسم المنتخب السعودي المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقيقتين 49 و53 .

وفي اللقاء الثاني قدم منتخب تونس مباراة رائعة أمام الدنمارك وتعادل سلبيًا في مباريات المجموعة الرابعة.

وكان نسور قرطاج الطرف الأقوى في اللقاء وهددوا مرمى المنتخب الدنماركي في أكثر من مرة.

وفي لقاء المكسيك وبولندا بمجموعة السعودية، تعادل الفريقين سلبيًا لكن اللقاء شهد تألق الحارس التاريخي للمكسيك أوتشوا الذي تصدى لركلة جزاء روبرت ليفاندوفسكي قائد بولندا.

وحصد جييرمو أوتشوا قائد وحارس مرمى منتخب المكسيك، جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام بولندا اليوم الثلاثاء، في كأس العالم.

وفي ختام اليوم اكتسح فرنسا بطل العالم نظيره أستراليا برباعية مقابل هدف، بعدما عاد في اللقاء سريعًا بعدما تأخر بهدف مبكر.

وشهد اللقاء دخول أوليفيه جيرو تاريخ منتخب الديوك بعدما أصبح الهداف التاريخي لفرنسا وعادل رقم تييري هنري بـ 51 هدفًا.

وسجل جيرو هدفين في فوز فرنسا برباعية حيث سجل الأهداف أدريان رابيو وكيليان مبابي، ليتصدر الديوك المجموعة.

منافسات كأس العالم 2022 كأس العالم 2022 بقطر المنتخب السعودي تونس جيرو

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