الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هدى الإتربى تشعل السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى (صور)

هدي الاتربي
هدي الاتربي
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أشعلت النجمة هدى الإتربى السجادة الحمراء، فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ44، حيث ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة، إذ ارتدت فستانًا ساهرًا خطف الأنظار.

هدى الإتربى 

واعتمدت الإتربي على إكسسوارات الفستان التى تم دمجها بعناية بتصميم مميز، وركزت على إكمال إطلالتها بتصفيفة شعر ناعمة ومكياج هادئ، وأشاد الجمهور بإطلالتها واعتبرها كثيرون واحدة من أشيك نجمات حفل الختام، بأناقتها وإطلالتها التى لاقت إعجاب الجميع.

هدى الإتربى 

وكانت هدى الإتربى قد تصدرت تريندات السوشيال ميديا، بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام، بعد أن خطفت الأنظار بتألقها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهرت وقتها بإطلالة جذابة بتوقيع المصمم العالمي زهير مراد، حيث ارتدت جمبسوت أنيقًا ومميزًا باللون البيج الفاتح.

هدى الإتربى 

وتشارك الفنانة الشابة فى ماراثون دراما رمضان المقبل بمسلسل «ضرب نار» مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضى، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكرى، وتعد هدى الإتربى من النجمات الصاعدات بقوة في مجال الفن، حيث استطاعت لفت الأنظار إليها من بداية اتجاهها للفن، وأثبتت موهبتها فى العديد من الأدوار منها مسلسلات «اللى مالوش كبير» و«ضل راجل» و«شارع 9» و«ورا كل باب» و«الزوجة 18» و«خيانة عهد» و«فرصة ثانية» و«مليكة» و«كلبش» وأفلام «على بابا» و«ماما حامل» و«نادى الرجال السرى»، وغيرها من الأعمال الهامة التى شاركت فيها.

هدى الإتربى 

وتميزت بالتنوع فى اختيار أدوارها فى الدراما التي تواجدت بها بشكل لافت، حيث تحرص على التواجد في أعمال غير متشابهة وهو ما أظهر قدراتها التمثيلية فى السينما والتليفزيون.

هدى الإتربى 
هدى الإتربى 

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