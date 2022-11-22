الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني لوزير السياحة: نريد خطة واضحة لتطوير المناطق الأثرية وجذب السائحين

النائب أحمد رمزي
النائب أحمد رمزي
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طالب النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة السياحة والآثار، بخطة لتطوير المناطق الأثرية فى مصر وخطة لجذب السائحين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، لمناقشة 73 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة فى الفنادق بدون مرافق، وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصرى بقيمة آثار مصر.

وقال النائب أحمد رمزي: "مصر صاحبة الحضارة والتاريخ، وفي الأزمة الأوكرانية الروسية لم نرى خطة لوزارة السياحة والآثار لجذب السياحة، رغم الحاجة لخطة واستراتيجية لجذب السياحة وتنشيطها والترويج لها عالميا".

وتابع "رمزي": "لماذا لم نستثمر مؤتمر المناخ الذى انعقد فى مصر فى الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر 2022، للترويج للسياحة المصرية وجذب السياح"، مستطردا: "نريد وضع خطة لتطوير المناطق الأثرية فى مصر، تكون خطة واضحة تجذب السياح، فمجال السياحة يحتاج لاهتمام كبير خاصة أننا فى بلد تاريخها يمتد لـ7 آلاف سنة".

النائب أحمد رمزي تنسيقية شباب الأحزاب والسيايين وزارة السياحة والآثار المناطق الأثرية السائحين

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