«انحشر السوداني في حنجرته».. إنقاذ حياة رضيع من الموت بالقليوبية

أنقذ فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي في القليوبية، حياة طفل عمره عامين، حضر للمستشفى مصابا بزرقان في الجسم وصعوبة التنفس نتيجة حشر حبة سوداني في القصبة الهوائية.

قال الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، إن الطفل يبلغ من العمر عامين حضر بصحبة أسرته، وهو يعاني من صعوبة في التنفس وشرقان مستمر وجسمه في زرقان، وبسؤال أسرته، أكدوا أنه كان يتناول فول سوداني وانحشرت واحدة في حنجرته.

وأضاف أنه على الفور تجهّز الطفل لإجراء عملية طارئة بمنظار شعب هوائية صلب وتم استخراج قطعتين كبيرتين من بواقي السوداني كل قطعة كانت منحشرة في القصبتين الهوائيتين اليمني واليسري وأدت لانقطاع النفس نهائي وخرج المريض لمنزله بعد استقرار حالته.

وتم إجراء العملية بمشاركة المدرسين المساعدين الدكتورة دينا عفيفي والدكتورة خديجة فتحي والأطباء المقيمين سارة نبيل وفاطمة محمود ومدرس مساعد التخدير الدكتورة أسماء فتح الباب وتمريض العمليات محمد حجاج.