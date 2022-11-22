الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد طلعت: مهرجان القاهرة السينمائى مميز جدًا ويجب علينا أن ندعمه

الفنان الشاب أحمد
الفنان الشاب أحمد طلعت
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عبر الفنان الشاب أحمد طلعت عن سعادته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، وأشاد بفيلم "19 ب" والمشارك في المهرجان.

تصوير 19 ب مميز جدًا وأتمنى فوزه

وقال، خلال لقائه في تغطية خاصة لقناة dmc : "فيلم 19 ب، التصوير فيه كان رائعًا وهو من إخراج أحمد عبدالله، كما أن الفنان أحمد خالد صالح قدم الشر بصورة مميزة جدًا، متمنيًا أن ينال الفيلم جائزة من المهرجان.

وأضاف، "مهرجان القاهرة مميز لنا لأنه مهرجان الدولة وندعمه بكل الطرق وهو رائع مثل كل عام، وحسين فهمي عظيم في كل شيء من حيث الندوات والأفلام". 

وأكد أن المهرجان يضيف له ويتعلم من الأعمال المعروضة، ويكون لديهم ثقافات مختلفة، مؤكدًا أن فيلم الافتتاح دائمًا يكسب في الأوسكار وتكون أفلاما مميزة جدًا.

وكشف أنه يستعد لتقديم دور كوميدي جديد ويتخلى فيه عن الشر للمرة الأولى.

أحمد طلعت فيلم 19 ب ندعم مميز مهرجان الدولة حسين فهمي

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