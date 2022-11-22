الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعات «حياة كريمة» بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات حياة كريمة
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تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقرى الفرافرة، خلال جولة تفقدية رافقهما فيها كل من العميد محمد الهادي ممثل المنطقة الجنوبية العسكرية والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والتنفيذيين المعنيين.

وتابع المحافظ المشروعات الجارية بقرى أبو منقار وأبو هريرة والكفاح وعثمان بن عفان والخير والنماء، ووجه بتوفير 7 مولدات كهرباء متنقلة وحصر الجهد الكهربي المطلوب لتغذية المباني الحكومية، وسرعة الانتهاء من تنفيذ وحدات الحماية المدنية، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتأثيث وتجهيز وحدات طب الأسرة.

كما كلف مديرية الشباب والرياضة بتركيب الشباك المحيطة بملاعب الخماسي بمراكز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء خزانات صرف صحي للمنازل من خلال شركة المياه والصرف الصحي.

وحرص الزملوط على لقاء أهالي القرى للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم حول المشروعات المُنفذة بما يخدم احتياجاتهم الأساسية وتوفير الخدمات اللائقة.

 

محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذى مشروعات حياة كريمة الفرافرة المشروعات الجارية المحور الجديد

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وائل لطفي

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