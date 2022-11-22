الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مشيرة خطاب تشارك فى اجتماعات اللجنة الإفريقية حول حقوق ورفاهية الطفل

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب
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شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعات الدورة الأربعين للجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل بمدينة ماسيرو عاصمة دولة ليسوتو بالجنوب الإفريقي. 

وخلال اجتماع مجموعة عمل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في إفريقيا لمناقشة الدراسة عن وضعية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في إفريقيا.

وأشاد الخبير المعني بوضع الدراسة باستجابة مصر باعتبارها إحدي الدول التي ردت علي طلبات الخبير الذي يِعُد الدراسة، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة  لاستخدام تكنولوجيا. المعلومات وتطبيقاتها في الأجهزة التعويضية التي تعتمد تكنولوجيا المعلومات لإنفاذ حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة "Technology and assistive devices to protect and promote the rights of persons with disability".  

ودعت اللجنة مصر للمشاركة بخبرتها الناجحة في استخدام التكنولوجيا والأدوات التكنولوجية لإنفاذ حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ورفع الوعي بها، وأشادت بالقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، صرحت بذلك مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تشارك في اجتماع لجنة الخبراء. 

كما عرضت نائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الطفل الإفريقي "آن موسيوا"  بنجاح ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان على هامش قمة المناخ حول "تداعيات تغير المناخ على حقوق الإنسان الأطفال في العالم وتحديدًا في القارة الإفريقية"، كما أشادت بنجاح قمة المناخ Cop 27.

الأجهزة التعويضية استخدام تكنولوجيا المعلومات الاشخاص ذوي الاعاقة السفيرة مشيرة خطاب القارة الإفريقية المجلس القومي لحقوق الإنسان تداعيات تغير المناخ

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