تشكيل المكسيك.. لوزانو يقود الهجوم وأوتشوا يحرس العرين أمام بولندا

أعلن جيراردو مارتينو، المدير الفني لمنتخب المكسيك، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بولندا مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

ويقود هجوم المكسيك في لقاء اليوم هيرفينج لوزانو مهاجم نابولي الإيطالي، بينما يحرس عرين الفريق المخضرم وقائد الفريق أوتشوا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: جييرميو أوتشوا.

خط الدفاع: خيسوس جيياردو، سيزار مونتيس، هيكتور مورينو، خورخي سانشيز.

خط الوسط: هيكتور هيريرا، إيدسون ألفاريز، لويس تشافيز.

خط الهجوم: أليكسيس فيجا، هنري مارتن، هيرفينج لوزانو.

وحقق المنتخب السعودي العديد من الأرقام والحقائق التاريخية، بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022 بقطر.

وجاءت هذه الأرقام كالآتي:

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجّل للسعودية في كأس العالم (29 عاماً و21 يوماً) بعد يوسف الثنيان (34 عاماً و218 يوماً) وسامي الجابر (33 عاماً و185 يوماً).

المنتخب السعودي أول منتخب آسيوي يهز شباك الأرجنتين بأكثر من هدف في تاريخ كأس العالم.

المنتخب السعودي ثاني منتخب آسيوي يحقق الفوز على منتخب أمريكي جنوبي في تاريخ كأس العالم بعد اليابان على كولومبيا 2018.

للمرة الأولى يخسر الأرجنتين في مباراة بكأس العالم سجّل خلالها ليونيل ميسي (فازت في 5 مباريات سابقة، وللمرة الأولى يخسر الأرجنتين في مباراة سجّل فيها ميسي منذ 2011 (ضد كولمبيا).

للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم، يفشل الأرجنتين في تحقيق الفوز بعد إنهاء الشوط الأول متقدما منذ نهائي 1930 أمام الأوروجواي.

بفوزه 2-1 في مباراة اليوم أنهى المنتخب السعودي أطول سلسلة للمنتخب الأرجنتيني دون هزيمة في كافة البطولات (36 مباراة قبل اليوم) وهو أول فوز لمنتخب غير أوروبي على الأرجنتين في كأس العالم منذ فوز الكاميرون في 1990.

حصل محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين في بطولة كأس العالم.