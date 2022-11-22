«الفضاء الأوروبية» تناقش مسألة البعثات الجديدة وتخصيص ميزانية أعلى لها فى باريس

تبحث وكالة الفضاء الأوروبية مسألة البعثات الجديدة وتخصيص ميزانية أعلى لها، في الاجتماع الوزاري الخاص بها في باريس.

وترغب وكالة الفضاء في الحصول على ميزانية مدتها ثلاثة أعوام بحوالي 18 مليار يورو (22.6 مليار دولار)، وافقت عليها الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة، وهو ما يزيد بنحو الربع عن المرة السابقة.

كما تخطط الوكالة غدا الأربعاء، للإعلان عن أي من المتقدمين، الذين يزيد عددهم عن 22 ألفا، وصلوا إلى العام التدريبي القادم لرواد الفضاء.

وتبحث وكالة الفضاء الأوروبية عن ستة من رواد الفضاء لشغل وظائف دائمة. وترغب بالإضافة إلى ذلك، في توفير احتياطي من رواد الفضاء.

ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في مستهل اجتماع اليوم الثلاثاء، على أهمية السفر إلى الفضاء من أجل الأمن، وكذلك لحماية المناخ والاستدامة.

وأضاف: "أنه من الممكن استخدام البيانات الواردة من الفضاء لحماية البيئة".

وتابع الوزير: "أن ألمانيا تخطط للاستمرار في تقديم مساهمة مالية قوية لمشاريع وكالة الفضاء الأوروبية".

الموازنة السابقة

يذكر أن ميزانية وكالة الفضاء الأوروبية، السابقة التي تم اعتمادها في نوفمبر 2019، كانت قيمتها 14.4 مليار يورو (15.85 مليار دولار أمريكي).

وتنقسم الموازنة إلى جزأين، 12.5 مليار يورو (14.1 مليار دولار) تُنفق خلال ثلاث سنوات، وكامل المبلغ خلال خمس سنوات، بزيادة أربعة مليارات دولار عن خطة الإنفاق السابقة.

وكانت ألمانيا المساهم الأكبر في الموازنة، بمبلغ 3.3 مليار يورو، تليها فرنسا مع 2.7 مليار وإيطاليا مع 2.3 مليار وبريطانيا مع 1.7 مليار.

ورسخّت أوروبا نفسها لاعباً رئيسياً في الفضاء، وكان الصاروخ "أريان 6" آخر ما أنتجته، إضافة إلى تشغيل نظام "غليليو" لتحديد المواقع الجغرافية.

غير أن المنتقدين يقولون إنها تأخرت في التكيف مع بعض الابتكارات الرئيسية، خصوصاً الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام كتلك التي ينتجها ماسك.

وفي التطور نحو "الفضاء الجديد"، قام ماسك بتطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، لإطلاق أقمار اصطناعية أصغر حجماً من الحالية ولكن أقوى منها.