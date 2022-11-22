الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين سرقا متعلقات السيدات فى الساحل

حبس عاطلين
حبس عاطلين
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أمرت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة متعلقات السيدات باستخدام دراجة نارية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما فردا خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار؛ لقيامهما بسرقة إحدى السيدات عن طريق خطف عدد سلسلتي ذهب منها ولاذا بالفرار حال تواجدها.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المُضبوطة وأقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.

واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة دراجة نارية تحريات المباحث عاطلين حبس نيابة الساحل الجزئية

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