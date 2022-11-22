الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

المستفيدون من «حياة كريمة» ببرج العرب: المباردة عرفتنا معنى الحياة الآدمية

حياة كريمة
حياة كريمة
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واصلت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهودها لتطوير البنية التحتية بقرى ومدن محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاج السيسي، بتوسيع عمليات تطوير البنية التحتية لتوفير الحياة الآدمية للمواطنين في إطار استراتيجية الدولة للتوجه نحو بناء الجمهورية الجديدة.

“الدستور” رصد في السطور التالية ردود أفعال أهالي برج العرب بمحافظة الإسكندرية بعد انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة بها..

بدايًة قال ناصر محمود، أحد المستفيدين من المبادرة، إن هناك عدد كبير من منازل اهالي برج العرب كانت متصدعة وآيلة للسقوط وتشكل خطرًا داهمًا على قاطنيها.

وتابع في تصريحات لـ"الدستور"، أن عدد كبير من مباني المنطقة كانت مسقوفة بـ"الصاج"، معلقا:"أمطار الشتاء كانت بتغرق البيوت".

وأكد ربيع جابر، أحد المقيمين بالمنطقة، أن الأمر لم يتوقف عند تصدع المنازل بل كانت هناك منازل غير مجهزة وتفتقر لأبسط أشكال الخدمات والمرافق "عيالنا كانوا محرومين من معنى كلمة البيت".

وتابع أن مبادرة حياة كريمة حولت شكل الحياة بمنطقتنا من خلال مشروع “سكن كريم”حيث تم ترميم المنازل الآيلة للسقوط وتطوير البنمية التحتية وتوصيل المرافق إلى المنازل.

من جانبه، أشاد يوسف ابراهيم أحد المستفيدين من حياة كريمة بالمبادرة الرئاسية، ووجه رسالة شكر للرئيس “السيسي”: “شكرا يا قائد عرفتنا معنى الحياة الآدمية”.

حياة كريمه ٣ سنوات أهالي برج العرب سكن كريم الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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