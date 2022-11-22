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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بضم الدكتور أحمد المنشاوى عضوًا بهيئة تنمية الصعيد

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا حمل رقم (3578) لسنة 2022 والصادر بتاريخ 10-10-2022 بضم الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط لعضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد ضمن قرار استكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة، التي تضم فى عضويتها عددًا من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوى عن فخره واعتزازه بعضوية الهيئة والمشكلة بموجب القانون رقم 157 لعام 2018 والذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتم إقراره بموافقة مجلس النواب، التى تتبع فى عملها رئيس مجلس الوزراء، والتى تعكس عزم القيادة السياسية على تحسين الواقع المعيشى لأكثر من 40 مليون مواطن بمختلف محافظات الصعيد والسعي الجاد لتطوير مستوى الخدمات المقدم لهم.

وأكد القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على حرصه على التعاون و المشاركة الفاعلة والمثمرة مع كل أعضاء الهيئة  لتحقيق المهمة المنوطة بها والهادفة إلى وضع خطة للإسراع في تحقيق التنمية الشاملة لمناطق الصعيد ودعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الساعية إلى تحسين الواقع المعيشى للمواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وخلق حياة كريمة ووضع ذلك ضمن أولويات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي التنمية الشاملة الخدمات المقدمة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري تحقيق التنمية الشاملة

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