رجل المباراة.. ماذا قدم محمد العويس فى انتصار السعودية التاريخى على الأرجنتين؟

حصل محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين في بطولة كأس العالم.

وانتصرت السعودية على الأرجنتين في مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات بالمجموعة الثالثة، بهدفين مقابل هدف، طالع تفاصيل المباراة من هنا.



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وترصد «الدستور» ماذا قدم محمد العويس في مباراة الأرجنتين والسعودية؟

لمس محمد العويس الكرة 39 مرة، ومرر 14 كرة صحيحة من 26 تمريرة بنسبة نجاح 54%.

وأنقذ محمد العويس 5 كرات محققة للمنتخب الأرجنتيني من داخل منطقة الجزاء، وأبعد الكرة مرة واحدة وأبعد الكرة 4 مرات، وأنقذ كرتين هوائيتين، واسترد الكرة 10 مرات.