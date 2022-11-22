محافظ أسيوط يناقش إجراءات نزع ملكية الأراضي ويشدد على صرف التعويضات للأهالي فورًا

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إجراءات نزع ملكية الأراضي وصرف جميع التعويضات وباقي الإجراءات المتعلقة لإنشاء محور منفلوط العلوي حرصًا وحفاظًا على حقوق المزارعين والملاك وبحث كافة السبل لتذليل أية عقبات تواجه سير العمل.

وأكد اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها وفقًا للجدول الزمني المقرر للمشروع الذي يعد أحد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بالصعيد.

جاء ذلك خلال لقاءه مع مسئولي الجهات المعنية المختلفة لاستكمال تنفيذ محور منفلوط العلوي بحضور اللواء مهندس شاكر يونس شاكر سكرتير عام المحافظة والمهندس صلاح الدين عبدالله مدير إدارة المشروعات بهيئة المساحة وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشدد محافظ أسيوط على تسريعة وتيرة العمل وصرف التعويضات للأهالي الخاصة بنزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ المحور فورًا دون تكاسل أو تباطئ بعد الانتهاء من أعمال حصر ملكيات الأراضي اللازمة لتنفيذ المحور خاصة وأن المحور سوف يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر حيث يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الابراهيمية والسكة الحديد.

وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بهذه المنطقة الحيوية بالصعيد، حيث سيسهل الانتقال من شرق إلى غرب النيل بدلاً من استخدام المعديات النهرية وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة كباقي المحاور التنموية التي تنفذها الدولة على النيل بمحافظات الجمهورية لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل لافتًا إلى تنفيذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر ويجري حاليا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج ومحور منفلوط.

يذكر أن محور منفلوط الجاري تنفيذه يبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 متر تقريبا وتكلفته التقديرية 3 مليار و300 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي (عدد 9 كباري سطحية و11 بربخ) على نهر النيل وأعلي الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور.