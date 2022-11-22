أستاذ مناخ: «اتحضر للأخضر» مبادرة تستهدف نشر الوعي البيئي (فيديو)

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ المناخ والدراسات البيئية، أن مبادرة "اتحضر للأخضر" تستهدف تعديل ونشر الوعي البيئي بأشياء كثيرة أهمها التشجير.

وأضاف “سمعان”، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هناك بعض القوانين المنظمة لذلك ومنها القانون رقم 53 لسنة 66 والذي ينص في مادته على أن يحق لوزير الزراعة أن يصدر قرارا بغرس الأشجار.

ولفت أستاذ المناخ، إلى أن قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 64 أهتم بهذا الأمر ونص على أنه يتعين على رئيس الحي توفير مساحة من المشاتل توزع على الجهات الحكومية والمواطنين؛ لغرسها بالأماكن المختلفة.

زراعة 100 مليون شجرة

وأكد أستاذ المناخ، أن المبادرة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة على مدار 5 سنوات لما للأشجار من فوائد عديدة، مشيراً أن الأشجار تدخل في صناعات متعددة مثل صناعة الأثاث والحرير، بجانب الظل من الأشجار، واللون الأخضر الذي يسبب أريحية، ودوره في تقليل حرارة الجو بجانب التخلص من ثاني أكسيد الكربون، كما يقلل نسب الغبار في الجو.