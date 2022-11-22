المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامقيتامين بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال ابراهيم الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد محمد وإيهاب عبدالمنعم أبوسالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو المخدر وجوهر الميثامقيتامين وترويجه على عملائه بدائرة القسم.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته 5 أكياس من الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.