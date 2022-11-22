القوى العاملة: بدء التدريب المهنى فى الوحدة المتنقلة بمنيا القمح

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بشأن بدء فعاليات البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية بكفر محمد أحمد بمدينة منيا القمح بالمحافظة، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح أحمد عبدالهادى، وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية، فى تقريره للوزارة، أن البرنامج التدريبى الذى يتم تنفيذه مجانًا لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية فى هذا المجال.

وأضاف وكيل المديرية أن الدورة التدريبية تتم خلال الفترة الصباحية فقط، والتى تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، حتى انتهاء فترة التدريب وتسليم الفتيات شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية، مع تسليم المتدربات الأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجانًا، كما حضر الفعاليات وجيه متى، مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية.

كانت وزارة القوى العاملة قد أكدت أهمية الدور الذي يلعبه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة" في إعداد الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغييرات التي تشهدها "السوق"، وتحديد احتياجاتها، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.

وأشار وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، خلال الاجتماع، إلى أهمية دور التدريب في أي دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي، والذي يستلزم بدوره بنية سليمة تساعد على تحقيق أداء متميز، وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه، وهو هدف من أهداف "الصندوق".

وأوصى الوزير، بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كل قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن، ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.