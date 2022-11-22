3 مصابين فى انقلاب «توك توك» ببنى سويف

أُصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب “توك توك” أمام مدخل بياض العرب شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.



تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك أمام مدخل بياض البيض شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.

وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.