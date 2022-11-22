حمدى فتحى ينتظم فى جزء من المران.. وعبدالمنعم يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى

انتظم حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن حالة حمدي فتحي الطبية مطمئنة بعد تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي المحدد له.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في معسكر المنتخب الوطني.

وشهد مران اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل.

عبدالمنعم يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن عبدالمنعم شارك في التدريبات الجماعية بداية من اليوم مرتديًا قناع الوجه الطبي.

وأشار طبيب الفريق، إلى أن عبدالمنعم أنهى مرحلة التأهيل والتدريب المنفرد التي خضع لها بعد جراحة الأنف التي أجراها مؤخرًا.

أيمن أشرف يعود للقاهرة ويخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوع

أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عاد إلى القاهرة بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي أجراها في النمسا وألمانيا مؤخرًا؛ ليبدأ من اليوم في تنفيذ البرنامج التأهيلي المحدد له.

وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن أيمن أشرف أنهى الفحوصات الطبية اللازمة والتي جاءت جيدة للاطمئنان على برنامجه التأهيلي والعلاجي.

وأشار طبيب الفريق، إلى أن أيمن أشرف سيخضع لبرنامج تأهيلي منفرد لمدة أسبوع يبدأ في تنفيذه من اليوم، وينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهد مران الفريق اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.