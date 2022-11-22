الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مباحثات مصرية تايوانية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وفد مركز تايوان التجاري بالقاهرة لبحث سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال سامح زكي إن مصر تمر بمرحلة تنموية على كافة الأصعدة بشكل عام ، وعلى مستوى البنية التحتية خاصة، ولديها شركات متميزة في مجال الإلكترونيات ، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الجانب التايواني في مجالات عديدة، خاصة التقنيات الحديثة في ظل تطبيق الغرفة منظومة تطويرية إدارية حديثة حاليًا.

وأشار إلى أن هناك منتجات مصرية متنوعة وتتميز بمواصفات عالمية يمكن تصديرها إلى السوق التايواني من خلال التنسيق بين الغرفة والسفارة، وتحديد احتياجات كل سوق من الآخر ، وهو ما سنركز عليه خلال الفترة القادمة ؛ لأن إتاحة البيانات الكاملة عن احتياجات كل سوق وعن المنتجات المُتاحة أمر في غاية الأهمية ويساعد على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، لافتًا إلى أن غرفة القاهرة تضع خطة للمساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية طبقًا لتوجهات القيادة السياسية ، التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ، الأمر الذي يدعمه المهندس إبراهيم العربي من خلال القطاعات التي تنتمي لغرفة القاهرة وغرف المحافظات ، باعتباره رئيسًا للاتحاد العام للغرف التجارية.

ودعا "زكي" الشركات التايوانية من خلال " مركز تايوان التجاري بالقاهرة " للاستثمار في مصر ؛ لإكساب المنتجات والسلع التي سينتجها التايوانيون المنشأ المصري ، وبالتالي يسهل الدخول للأسواق الخارجية، والاستفادة من 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع التكتلات الاقتصادية، وهذا أمر مهم وفرصة لدخول الأسواق الضخمة.

من جانبه، أكد وفد مركز تايوان التجاري بالقاهرة على أهمية زيادة التبادل التجاري مع مصر ، خاصة أن هناك تعاملات حالية في قطاعات كثيرة ، منها الغاز والإلكترونيات.

وقال الوفد إن هناك اهتمام من الغرفة التجارية التايوانية بالتعاون مع نظيرتها المصرية ، وهو ما سنسعى إلى تحقيقه، والبحث عن سبل لزيادة التعاون ومناقشة الموضوعات المشتركة وتذليل المعوقات التى قد تواجه تنفيذ خطط التعاون المستقبلية.

اتحاد العام للغرف التجارية إبراهيم العربي استثمار استثماري الاتحاد العام للغرف التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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