الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فى عهد الرئيس.. إنشاء مصنعى إنتاج الجبن بسوهاج وأسيوط بطاقة إنتاجية 7200 طن

إنشاء مصنعي إنتاج
إنشاء مصنعي إنتاج الجبن بسوهاج وأسيوط
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نال قطاع التصنيع اهتمامًا خاصة من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات، وزيادة حجم صادرات مصر، لجلب العملة الصعبة للبلاد، لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وهو ما انعكس على موقف مصر في مؤشرات النمو الاقتصادي، والتي أظهرت تحسنًا في وضع القاهرة خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي، قيادة البلاد.

مصنعا إنتاج الجبن بسوهاج وأسيوط كانا من بين المشاريع الضخمة التي عملت الدولة عليها خلال السنوات الماضية، وكان لها أثر كبير في إنتاجية البلاد من الجبن التي جرى طرحها في الأسواق بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق.

وحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن مصنعي أسيوط وسوهاج، يعملان على إنتاج الجبن في عبوات بوزن (٨٠ – ٢٥٠) جراما، ويتم طرحها في الأسواق بأسعار أقل، ويقع المصنعان بمنطقة عرب العوامر بأسيوط، ومنطقة الكوثر بسوهاج بتكلفة مالية قدرها ١٣٥ مليون جنيه، وطاقة إنتاجية ٧٢٠٠ طن/عام.

الإكتفاء الذاتي الأوضاع الإقتصادية الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الجبن الاقتصاد اسيوط

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وائل لطفي

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