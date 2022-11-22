الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق المجمع المقدس لبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

مجمع كنيسة الروم
مجمع كنيسة الروم الأرثوذكس
ads

قال الأنبا نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إنه سينعقد المجمع المقدس لبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2022، برئاسة البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس بمصر، وحضور مطارنة وأساقفة الكرسي الإسكندري من جميع الإيباراشيات في إفريقيا.

ولفت إلى أنه ينعقد المجمع هذا العام في دير القديس جيورجيوس بمنطقة مصر القديمة في القاهرة في الثلاثة الأيام الأولى (22 و23 و24 نوفمبر)، في اليوم الأخير 25 نوفمبر، وبمناسبة تذكار القديسة كاترين (غربي)، سيترأس القداس الإلهي البطريركي البابا ثيودروس الثاني، كما سيكرس كنيسة القديسة كاترين في مدينة السويس بعد ترميمها وتجديدها.

البابا ثيودروس الثاني البابا ثيودروس القديس جيورجيوس القداس الإلهي ال القداس الإلهي بطريرك الإسكندرية روم الأرثوذكس رجل الاعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وصية «سيد كريم» التى نفذها السيسى

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

ورشة عمل لـ«الوسطاني» و«جاسكو» في مجال ترشيد وكفاءة الطاقة

كيف يستخدم وكلاء العقارات التكنولوجيا الجديدة لتبسيط تجربة شراء المنازل؟

«حدث ليلاً» ضبط 18 مليون قرص مخدر بقيمة 1.5 مليار ورسالة مهمة من النيابة العامة للمواطنين

«البطاطس» بـ10جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروز نجمة فى 87: الكشف عن فيديو نادر.. «مصر عادت شمسك الذهب»

منى رجب

مصر تنجح فى أكبر قمة لإنقاذ الكوكب

ماجد حبته

دعم فرانكفونى لقيس سعيد

عبدالوهاب داود

رؤية مختلفة حول صلاة مهرجان القاهرة

محمود عابدين

«مصر» باقية.. وجرذان المجارى الإعلامية المعادية إلى مزبلة التاريخ

لواء. محسن الفحام

نحن دولة تمتلك أدواتها

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية