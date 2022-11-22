انطلاق المجمع المقدس لبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

قال الأنبا نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إنه سينعقد المجمع المقدس لبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2022، برئاسة البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس بمصر، وحضور مطارنة وأساقفة الكرسي الإسكندري من جميع الإيباراشيات في إفريقيا.

ولفت إلى أنه ينعقد المجمع هذا العام في دير القديس جيورجيوس بمنطقة مصر القديمة في القاهرة في الثلاثة الأيام الأولى (22 و23 و24 نوفمبر)، في اليوم الأخير 25 نوفمبر، وبمناسبة تذكار القديسة كاترين (غربي)، سيترأس القداس الإلهي البطريركي البابا ثيودروس الثاني، كما سيكرس كنيسة القديسة كاترين في مدينة السويس بعد ترميمها وتجديدها.