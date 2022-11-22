في ذكرى وفاته.. من هو وزاولد هوجو إدوارد برومستر عالم القبطيات 

يوافق اليوم، ذكري وفاة «أوزاولد هوجو إدوارد برومستر»، عالم اللغة اليونانية والقبطيات والطقوس وأستاذ اللغة اليونانية بالكلية الإكليركية وأمين مكتبة جمعية الآثار القبطية

وقال ماجد كامل، عضو اللجنة البابوية للتاريخ الكنسي في دراسه له اليوم: إنه يمثل العالم الإنجليزي الشهير أوزاولد برومستر، قيمة علمية وثقافية كبري في مجال اللغة اليونانية وتاريخ الطقوس والتراث القبطي بصفة عامة أما عن برومستر نفسه فلقد ولد في 16 يولية 1897 بإحدى المدن الإنجليزية، ولقد ظل فيها حتي حوالي عام 1917؛ حيث انتقل بعدها ولظروف صحية للحياة في سويسرا.

وتابع أنه شغف في فجر شبابه بدراسة تاريخ وطقوس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية على وجه الخصوص حيث حرص على تعلم اللغة الروسية من أجل تحقيق مزيد من العمق في دراسة تاريخ الكنيسة الروسية وقدم دراسات عديدة في الطقوس وقديسي الكنيسة الروسية، وفي عام 1926 قام يزيارة روما حيث درس بالأكاديمية الرسولية بروما ثم سافر إلى إنجلترا للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة كمبردج، وكان ذلك عام 1933، ولقد واظب على التردد على المكتبة القومية في باريس، وجميع المكتبات الموجودة في كامبردج من أجل الاستزادة من المعرفة أكثر.

وأوضح أنه في عام 1939 وبعد وفاة والدته قررأن يترك لندن وأستقر مبدئيا في قبرص لمدة عامين، وفي عام 1941 قام بزيارة مصر حيث مكث فيها فترة طويلة تعرف فيها علي صديق عمره الصدوق يسي عبد المسيح أمين مكتبة المتحف القبطي وقتها ونظرا لنبوغه الشديد في اللغة اليونانية استعانت به كلية الآداب جامعة الإسكندرية لتدريس اللغة اليونانية، كما استعانت به الكلية الإكليركية بالعباسية لتدريس اللغة اليونانية أيضا، كما أستعانت به مكتبة جمعية الآثار القبطية بالقاهرة للعمل بها كأمين لمكتبتها القيمة.

وقام العالم الكبير بتأليف العديد من الكتب القيمة في التراث وتاريخ الطقوس القبطية والتاريخ القبطي حيث اشترك مع كل من الدكتور عزيز سوريال عطية والأستاذ يسي عبد المسيح في كتابة وتحقيق مخطوط تاريخ البطاركة لساويرس بن المقفع ولقد ساهم بالكتابة في العديد من مجالات العلوم القبطية مثل: «تاريخ الطقوس -الأيقونات- تاريخ العقائد - العادات والتقاليد القبطية الشعبية - تاريخ الكنيسة القبطية - الدرسات الكلاسيكية- دراسات العهد القديم والجديد».

واستمر العالم الكبير الدكتور أوزاولد برومستر في البحث والكتابة والدراسة حتي توفي في 22 نوفمبر 1977 عن عمر يناهز 98 عاماً قضاها كلها في العلم والبحث والدراسة.

والجدير بالذكر أن المؤرخ الالماني الكبير دكتور أوتو ميناردس (1925- 2005) قد قام بعمل بيبلوجرافية هو كاملة عن مقالات وكتابات برومستر نشرت في مجلة جمعية الآثار القبطية خلال عام 1978.