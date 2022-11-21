بعد واقعة العذرية بالشرقية.. أستاذ علم نفس يطالب بتدريس الثقافة الجنسية بالمدارس

قال الدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، إننا لا نربي أولادنا على الثقافة الجنسية أصلا، مطالبا بتدريس الثقافة الجنسية لطلابنا في المدارس بدءاً من طلبة التعليم الابتدائى والاعدادى ثم الثانوي، خاصة وأن معظم أولادنا متخرجين من المدارس وليس لديهم أى ثقافة جنسية على الإطلاق.

العريس صاحب واقعة العذرية ليس لديه ثقافة جنسية

وأضاف "الشرقاوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، مع الاعلامية إنجي أنور، المذاع عى قناة "ETC" أنه يتوقع أن يكون العريس صاحب واقعة الطلاق بسبب العذرية ليس لدية أى وعي أو ثقافة جنسية على الإطلاق مطالبا الآباء بتربية أبناءهم عل كيفية القيام بمسئولياتهم كأزواج في المستقبل.

وتابع: "القضية ليست مخاطبة المقبلين على الزواج فقط أو المتزوجين ولكن نتحدث عن الأسر التى تربي هؤلاء المقبلين على الزواج وهى المعلضة الاساسية لدينا"، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الزوجين أصحاب واقعة زفة العذرية بعد تصالحهما وعودتهما كزوجين أتوقع أن تكون الحياة بينهما والعلاقة مهزوزة ومتوترة للغاية.