جامعة الوادى الجديد تشارك فى فعاليات مؤتمر التسويق للسياحة العلاجية (صور)

شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ونائبه الدكتور حسن عبد اللطيف، المشرف على كلية الطب، اليوم الإثنين، فى فعاليات مؤتمر "تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بالوادي الجديد برعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وعُقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام المُحافظة، بحضور حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة واللواء عصام القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سفاري مصر لسياحة الاستشفاء، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر والدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور هاني مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفد من الأطباء الأوروبين والمصريين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية. حيثُ ناقش المؤتمر أبرز المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة والتي جعلت منها مقصدًا متميزًا للسياحة الاستشفائية.

واستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ونائبته الدكتورة حنان مجدي، وفد من الأطباء الأوروبين والمصريين، في مستهل زيارتهم للمحافظة ضمن فعاليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والإستشفائية بمصر، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر والدكتور هاني مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأوضح “الزملوط” أن الزيارة تأتي في إطار جهود ترويج السياحة العلاجية كأبرز أنواع السياحة التي تمتاز بها المحافظة بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية، والتي تؤهلها للمنافسة العالمية ضمن الوجهات السياحية الأشهر بهذا المجال.

ورافق المحافظ ضيوف المحافظة خلال جولتهم السياحية بمقابر البجوات و معبد هيبس والذي يعد المعبد المصري الوحيد المتبقي من العصر الصاوي الفارسي ويضم معالم أثرية تمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية. كما تفقد الوفد مشروع إنتاج الحرير الطبيعي والصوب الزراعية شمال الخارجة، مشيدين بمبادرات استصلاح الأراضي والتوسع في الرقعة الزراعية كما زار الوفد قرية القصر الاسلامية بالداخلة