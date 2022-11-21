إغلاق 4 أكاديميات تعليمية خلال حملة لمراجعة تراخيص المنشآت بالمنيا (صور)

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة المرور على المنشآت والتأكد من سلامة موقفها ومدى وجود تراخيص بها .

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قاد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة بمنطقة دماريس بمدينة المنيا، لمراجعة عدد من تراخيص الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك.

وخلال الجولة، أشرف نائب المحافظة على إغلاق وتشميع 4 أكاديميات تعليمية غير مرخصة تروج لإعلانات مضللة وتدعى منحها شهادات معتمدة للطلاب.

وأوضح نائب المحافظ، أن الأكاديميات تدرب الشباب على الخدمات الطبية كما توعد الشباب بالعمل بالمستشفيات الخاصة بعد الحصول على شهادة في التمريض والإسعافات الطبية مكتوب بها شعار"احترف التمريض" وقد تمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وبفحص الأكاديميات، تبين عدم وجود رخص مزاولة المهنة، وعلى الفور تم إغلاق الأكاديميات الاربع بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار الأجهزة المعنية، وكلف نائب المحافظ، رئيس المدينة بفحص المؤسسات والأكاديميات بذات المجال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وناشد نائب المحافظ، أولياء الأمور بمحافظة المنيا بعدم إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها ، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية سوف تكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن هذه الأكاديميات مخالفة للقانون لعدم حصولها على ترخيص مزاولة المهنة، مشيرا إلى أن المستشفيات لن تتعامل أو تقبل خريج معهد غير معتمد رسميا تحت مسمى "تمريض خاص" ، مشددا على أن ممارسة مهنة التمريض دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة يعتبر انتحالاً لشخصية الممرض ويحاسب عليها قانونياً، لافتا إلى أن التعامل مع المرضى يجب أن يكون من خلال عناصر تمريض مؤهلة ومدربة، وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الصحة لن تقبل بتشغيل من يتلقي مثل تلك التدريبات في جميع المنشآت الصحية وسيتم توجيه مخالفة له بمزاولة مهنة بدون ترخيص .

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