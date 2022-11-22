يعرض الدستور جدول مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة والتي يبحث عنها حاليا الملايين من المواطنين في مختلف دول العالم، حيث تقام مباريات المونديال حاليا في دولة قطر والتي تعد أول الدول العربية التي تستضيف على أراضيها البطولة وثاني دولة في قارة آسيا.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

يستطيع الملايين من عشاق الساحرة المستديرة متابعة مباريات مونديال قطر 2022 من خلال شاشة مجموعة قنوات bein sports القطرية والتي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات، وأعلنت إذاعة 22 مباراة بشكل مجاني وإليكم مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022:



مباراة الأرجنتين والسعودية الساعة 1 ظهرا.

مباراة الدنمارك وتونس الساعة الرابعة عصرا.

مباراة المكسيك وبولندا الساعة السابعة مساء.

مباراة فرنسا وأستراليا الساعة التاسعة مساء.

تقام بطولة مباريات مونديال قطر 2022 على 8 ملاعب هي (استاد الثمانية، استاد الجنوب، استاد خليفة الدولي، استاد البيت، استاد أحمد بن على، استاد المدينة التعليمية، استاد 974، استاد لوسيل).



كيفية ضبط إشارة بث قنوات bein sports

يبحث قطاع عريض من المواطنين في مختلف دول العالم على إحداثيات مجموعة قنوات bein sports القطرية للاستمتاع بمشاهدة مباريات مونديال قطر 2022 والتي تقام حاليا خلال الفترة من 20 نوفمبر 2022 وحتى 18 ديسمبر 2022 وهي كالتالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054_12604 .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4.

التردد: 11054_12604 . الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز:27500. معدل تصحيح الخطأ:3/4. الجودة: HD.



القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ:5/6.

القمر الصناعي: عرب سات. التردد: 12379. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز:27500. معدل تصحيح الخطأ:5/6. الجودة:HD.

تنتهي بطولة كرة القدم الرياضية العالمية مونديال قطر 2022 في يوم 18 ديسمبر 2022 والتي يشارك في 32 منتخبا دولياً من بينها 4 منتخبات عربية هي (قطر، السعودية، تونس، المغرب).

يذكر أن النسخة الأخيرة من المونديال فاز فيها المنتخب الفرنسي على حساب منتخب كرواتيا وذلك ب 4 أهداف مقابل هدفين والتي أقيمت في روسيا عام 2018.

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