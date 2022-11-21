الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رسالة من النيابة لمحاولى التعدى على القيم الأسرية

النيابة العامة
النيابة العامة
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أكدت النيابة العامة تصديَها الحازم لواقعة العقوق للوالدين عقب تعدي شخص على والدته المسنة بالشرقية، وأن هذه الوقائع الشاذَّةِ عن المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، التي تُقدس برَّ الوالدين والإحسان إليهما وإكرامهما في كبرهما، والتواضع لهما ذلًّا ورحمةً كما كانا يرعيان المرء في صغره، والتلطف معهما في القول والفعل والمعاملة زيادةً في تبجيلهما، كما تؤكد ملاحقةَ مرتكبي هذه الجرائم المستغربة بصرامةٍ بما خوَّلها القانونُ من إجراءات.

وكان أمر النائب العام مساء اليوم الإثنين، قرارًا بحبس المتهم بضرب والدتِه بفاقوس، 4 أيام على ذمّة التحقيقات، بعد إقراره بارتكاب الواقعة، ورَصْدِ مقطعٍ مصوَّرٍ لها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام، مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يتعدّى فيه المتهمُ على والدته بالضرب بأداة، بالتزامن مع تلقي النيابة العامة إخطارًا من الشرطة بتحديد المتهم وإلقاء القبض عليه، على إثر تداول المقطع، فباشرت النيابة العامّة المختصة التحقيقات.

واستمعت النيابة لشهادة المجني عليها -97عامًا- والتي أكدت اعتياد ابنها التعدي عليها، كما استمعت لشهادة كلٍّ مِن زوجته وابنه وابنته وشقيقه وأكدت أقوالهم اعتياد المتهم بالتعدي على والدته المصابة بمرض (الزهايمر) بالضرب، وأن ذويه صوَّروا الواقعة المتداولة منذ شهر مضى لإرسالها لأشقاء المتهم؛ لنجدةِ للمجني عليها، وأكدت تحريات الشرطة أن سبب تعدي المتهم على والدته ضِيقه من مرضها وشيخوختها، وباستجواب النيابة العامة المتهم أقرَّ بارتكابه الواقعة وبصحة المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

النيابة العامة العقوق للوالدين حبس المتهم ضرب والدت ه فاقوس

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وائل لطفي

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