الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس صاحب محل متهم بإصابة حداد بخرطوش في كرداسة

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس صاحب محل متهم بإصابة حداد بطلق ناري خرطوش خلال مشاجرة بينهما في كرداسة، بسبب مضايقة المتهم لشقيقة المجني عليه.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل حداد إلى المستشفى مصابا بطلق ناري خرطوش في كرداسة.

وبالتحرى تبين لرجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه، وبسن صاحب محل، بسبب مضايقة الأخير لشقيقة المصاب، وأطلق صاحب المحل عيار ناري من فرد خرطوش أصاب الحداد.

تم القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تجديد حبس صاحب محل حداد طلق ناري كرداسة مشاجرة

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وائل لطفي

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