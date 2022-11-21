الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل بائع ملابس في المنيرة الغربية

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة
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فحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية، مما أسفر عن مقتل بائع ملابس، لكشف ملابسات الحادث، كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وذكروا أن حداد وراء الاعتداء على القتيل بآلة حادة فأصابه برأسه، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن خلاف على محل مستأجر وراء نشوب المشاجرة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن بائع ملابس لقى مصرعه خلال المشاجرة، نتيجة اعتداء حداد عليه بآلة حادة على رأسه، مما أسفر عن مصرعه، بسبب خلافات متعلقة بإيجار محل.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الجيزة كاميرات المراقبة مشاجرة المنيرة الغربية مقتل بائع ملابس خلاف

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وائل لطفي

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