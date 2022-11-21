الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مصر أكتوبر: حكمة الرئيس فى إدارة العلاقات الخارجية أعادت مكانة مصر داخليًا وخارجيًا

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح
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قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن مصر نجحت في إدارة العلاقات الخارجية والإقليمية والدولية بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولى.

وأضافت مديح فى بيان صحفى له أن الحكمة التي يتمتع بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، جعلته يستعيد مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، وأن تماسك مؤسسات الدولة الذي أدى إلى فرض هيبة الدولة المصرية وإنفاذ إرادتها على الساحة الدولية.

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متحدث الرئاسة: توافق بين الرئيس السيسى ونظيره التركى على تطوير العلاقات بين البلدين

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بعد مصافحته.. ماذا قال أردوغان بعد لقائه الرئيس السيسى فى قطر؟

وأشارت، إلى أن السياسة الخارجية المصرية للرئيس السيسي قد ارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع فى علاقتها مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا وفتح آفاق جديدة للتعاون من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمى والدولي.

كما تميزت سياسته، بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولى.

يأتي ذلك في ضوء ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالأمس بأن المصافحة التي تمت بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطر أمس الأحد كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين، مضيفًا أن تحركات أخرى ستليها.

كما قال في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة أثناء رحلة عودته من قطر، "إن طلب أنقرة الوحيد من مصر هو تغيير أسلوبها تجاه وضع تركيا في البحر المتوسط"، وفق ما نقلته "رويترز".

وتصافح الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك للمرة الأولى  بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، مساء الأحد.

يذكر أن العلاقات توترت بين مصر وتركيا، منذ عام 2013، بسبب دعم الأخيرة لجماعة الإخوان الإرهابية، وفي يوليو الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ليس هناك سبب يقف أمام رفع مستوى العلاقات مع مصر، حسبما قال في تصريحات لقناة "TRT" التركية الرسمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة جيهان مديح الرئيس التركى العلاقات الخارجية خارجية حزب مصر أكتوبر السياسة الخارجية المصرية

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وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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