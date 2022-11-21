السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ك.م" عامل بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "ه.م"، بأن قام بضربها بحزام جلدى، ما أحدث بها عاهة مستديمة في قدمها اليسرى بدائرة مركز المراغة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار، وبأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجني عليها مفاده قيام المتهم بالتعدى عليها بالضرب بحزام جلدى ، بسبب خلافات بين الطرفين مما أحدث بها عاهة مستديمة بقدمها اليسرى.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.