المشدد 15 سنة للمتهم بقتل شخص خنقا في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل المجنى عليه "ع.ا" فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

بداية أحداث القضية بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وبه آثار خنق بالرقبة، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشاجرة بين الطرفين أثر خلافات بينهما فقام بخنقه حتى فارق الحياة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.