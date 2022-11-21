حبس متهم بترويج مخدر «الحشيش» في الشروق

أمرت نياية الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر "الحشيش"، بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الشروق قد تلقى معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، 8000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.