الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بترويج مخدر «الحشيش» في الشروق

متهم
متهم
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أمرت نياية الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر "الحشيش"، بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الشروق قد تلقى معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، 8000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

نياية الشروق وبدر حبس متهم ترويج مخدر الحشيش منطقة الشروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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