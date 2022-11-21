الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس سيدة لحيازتها 70 طربة حشيش و8 آلاف قرص مخدر في الإسكندرية

حشيش
حشيش
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قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتها 70 طربة لمخدر الحشيش و 8 آلاف قرص من عقار الترامادول والتامول المخدر بقصد ترويجها علي عملائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من  ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، لها معلومات جنائية مسجلة، مقيمه بدائرة قسم شرطة المنتزة اول، تخصصت فى الإتجار بمخدر الحشيش وعقار الترامادول والتامول وترويجه على عملائها متخذه من دائر القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

علي الفور تم عمل كمين بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها والقي القبض عليها بجوار مسكنها وبتفتيشها عثر بحوزتها علي عدد 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام و عدد 8000 قرص مخدر لعقارى "ترامادول – تامول" - مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بما جاء في الضبط وإضافة أنها تزاول بقصد التربح منه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاتجار بمخدر الحشيش وحيازة 125 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12,5 كيلوجرام وسلاح ناري طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المخدرات وإرسالها الي المعمل الكيماوي والسلاح إلى الأدلة الجنائية للفحص. 

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحدي السيدات بمزاولة نشاطها الإجرامي بالاتجار بالمخدرات وترويجها علي عملائها.

عقب تقنين الإجراءات القانونيه اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليها وتبين لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، حال تواجدها بالمنطقة سكنها، وبتفتيشها عثر بحوزتها علي عدد 125 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12,5 كيلوجرام وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالى وهاتف محمول. 

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من حصلية الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 875 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

الاتجار بالمواد المخدرة التحفظ على المضبوطات المخدرات والجريمة ترويجه سرعة طلب تحريات المباحث سيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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